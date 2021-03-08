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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Tarihi ziyaret sona erdi: Irak’taki temaslarını bitiren Papa ülkesine döndü! - Haberler
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Tarihi ziyaret sona erdi: Irak’taki temaslarını bitiren Papa ülkesine döndü!

Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olan, Papa Francis 3 günlük programın ardından İtalya'ya döndü. Papa'ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.

SON DAKİKA: Tarihi ziyaret sona erdi: Irak’taki temaslarını bitiren Papa ülkesine döndü! - Haberler
Papa'nın tarihi ziyareti sona erdi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Irak’taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya’ya döndü.

Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.

Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti.

Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.

Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.

"TERÖRİZME HAYIR DİYORUZ"

Papa, El Tahrir el Kubra Kilisesi'nde gerçekleşen ayinde, bir Hristiyan kadından terör örgütü DEAŞ'ın 6 Ağustos 2014'te Karakuş'a düzenlediği saldırı ve o anda yaşananları dinledi.

Ayinde konuşan Papa, "Hristiyan kalabilmek için sevgide hoşgörünün yer alması gerekiyor. Kat edilecek yol uzun olabilir ama ben size 'Vazgeçmeyin' diyorum. Bunun zor olduğunu biliyorum ancak Allah'ın bu topraklara barış getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörizme ve dinin manipüle edilmesine hayır diyoruz. Geçmişteki anılar, günümüzü şekillendiriyor ve bizi geleceğe yönlendiriyor." diyen Papa, sadece binaların restore edilmesinin değil, aynı zamanda toplumların da birleştirilmesinin önemine değindi.

PAPA BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Papa Franciscus, Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani, Papa ile yaptığı görüşmede, kendisini Erbil'de ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Barzani, "Din ve inanç özgürlüğüne inancımız tamdır. Oluşumlar arasındaki hoşgörü, birlikte yaşam ve birbirini kabul etme bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Tüm gücümüzle bu kültürü korumaya ve savunmaya çalışıyoruz. Her zaman diyalog ve barışın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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