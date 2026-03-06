Canlı
        Haberler Gündem Güncel Tarım arazisindeki yapılar yıkıldı | Son dakika haberleri

        İznik Belediyesi, tarım arazisindeki kaçak yapıları yıktı

        Bursa'nın İznik Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında kaçak olduğu tespit edilen yapıları yıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Tarım arazisindeki yapılar yıkıldı
        Bursa'nın İznik Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak yapılara yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım alanlarına izinsiz şekilde inşa edilen yapılarla ilgili yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapılar hakkında gerekli yasal süreçler işletildi.

        Belediye tarafından yapılan uyarılara ve tanınan süreye rağmen kaldırılmayan kaçak yapılar, ilgili mevzuat çerçevesinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi ve verimli toprakların korunması hedefleniyor.

        İznik Belediyesi tarafından ilçenin doğal ve tarımsal değerlerini korumaya yönelik çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyet ve kararlılıkla süreceği belirtildi.

