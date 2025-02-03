Tarım, gıda ve içecek sektörü geçen yıl 27,6 milyar dolarlık ihracat geçekleştirdi

TGDF'den yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli verileri paylaşıldı.

Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü, yılın 12 aylık döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 26,4 milyar dolardan 27,6 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 13,6 azalışla 21,1 milyar dolardan 18,2 milyar dolara geriledi. Böylece, yılın 12 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 9,4 milyar dolarlık dış ticaret fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 5,3 milyar dolar seviyelerindeydi.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT GERÇEKLEŞTİREN SEKTÖRLER

Aralık 2024 yılı itibarıyla 12 aylık dönemde, ihracatını en çok artıran sektör 3 milyar dolarla şeker ve şekerli mamuller sektörü oldu. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış gösterdi. Yılın ilk 12 ayında ihracatını yüzde 39 artırmayı başaran şert kabuklu meyveler sektörü 2.7 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı.

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Ocak-aralık döneminde ihracatı yüzde 2,3 artan yaş meyve sektörü 2.5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu. 2024 yılının 12 ayında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında 5,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilen hayvan yemi sektörü ilk sırada yer aldı. Sektörün ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 yükseliş gösterdi. İthalatta ikinci sıra ise …3 milyar dolarla bitkisel yağ sektörünün oldu. Sektörün ithalatı yüzde 14,4 azaldı. Üçüncü sıradaki un sektörünün ithalatında da yüzde 63,1 düşüş yaşandı. Un sektörü 1.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

EN ÇOK İHRAÇ VE İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER

2024 yılının 12 aylık döneminde, ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında yüzde 51,9 ’lik artışla fındık içi ilk sırada yer aldı. Fındık içi ihracatı 1,4 milyar doları geçti. İkinci sıradaki buğday unu ihracatında da yüzde 20,8 düşüş yaşandı.