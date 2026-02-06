Tarım Kredi 6-9 Şubat kataloğu yayında! Tarım Kredi Market indirim kataloğu
Tarım Kredi 6-9 Şubat kataloğu gündeme geldi. Bu tarihlerde geçerli olacak kampanya kapsamında gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler tüketicilerle buluşuyor. Haftalık alışveriş planını yapmak isteyenler, güncellenen fiyat listesine odaklandı. İşte Tarım Kredi 6-9 Şubat kataloğu...
Giriş: 06.02.2026 - 21:35 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:35
"Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var?" sorusu gündeme geldi. 6-9 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan indirim kataloğunda mutfak alışverişinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde fırsat sunuluyor. Güncel ürün fiyatlarını ve kampanyalı ürünleri incelemek isteyen kişiler, Tarım Kredi marketlerinin raflarına yöneldi. İşte detaylar...
