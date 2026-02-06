"Bu hafta Tarım Kredi Marketlerde neler var?" sorusu gündeme geldi. 6-9 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan indirim kataloğunda mutfak alışverişinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde fırsat sunuluyor. Güncel ürün fiyatlarını ve kampanyalı ürünleri incelemek isteyen kişiler, Tarım Kredi marketlerinin raflarına yöneldi. İşte detaylar...