Tarım Kredi indirimli ürünleri 5 Aralık'a kadar devam edecek! Tarım Kredi KOOP Market aktüel ürünler indirimlerinde neler var?

5 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler ‘’Tarım Kredi KOOP Markette bu hafta hangi ürünler indirimli olacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kasım ve aralık ayına özel fırsatlarla dolu Tarım Kredi katalog sayfalarında temel gıdadan teknoloji ürünlerine varıncaya kadar birçok ihtiyaç ürünü yer alıyor. İşte, Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğun tamamı