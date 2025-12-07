Tarım Kredi KOOP aktüel ürünler kataloğu: 1-14 Aralık 2025 KOOP Market indirimlerinde bu hafta neler var?
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yeni adıyla KOOP market aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Aralık'tan 14 Aralık tarihine kadar devam edecek olan KOOP indirimlerinde temel gıdada; dibek kahvesi, közlenmiş biber, ayçiçek yağı, et ve et ürünlerinde yuvalama ve mantı, süt ve süt ürünlerinde lor peyniri yer aldı. Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel kataloğunda kahvaltılık üründen temizlik malzemelerine kadar pek çok seçenek yer aldı. İşte 1-14 Aralık 2025 Tarım Kredi KOOP Market aktüel indirim broşürü ürünleri ve tam fiyat listesi...
Tarım Kredi KOOP aktüel ürünler kataloğu indirimleri devam ediyor. Bu haftaki indirimlerde geçerli olacak Tarım Kredi Market fırsatları müşterileri ile buluştu. Aralık ayının ilk KOOP Market broşüründe pek çok ürün kampanyaya dahil edildi. İşte, Aralık 2025 Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.
