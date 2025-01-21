Tarım Kredi Kooperatif, 16-30 Ocak ve 21-27 Ocak tarihleri arasında geçerli iki ayrı aktüel katalog yayınladı. Bu haftalarda markete televizyon, baharat seti, organizer, saklama kabı, elektrikli ısıtıcı ve çeşitli tava modelleri gibi ürünler geliyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif’in güncel kataloglarında yer alan ürünler ve detaylar...