Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,64 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,54, balıkçılıkta yüzde 6,36 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,77 azalış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,02 azalış gerçekleşti.

ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 7,13 ARTTI



Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller yüzde 3,00 azalış gösterdi.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 90 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatlarında artış, 24 maddenin fiyatlarında azalış olurken, 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.





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