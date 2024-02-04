Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri netleşti!
Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında beklenen başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı tercih branş ve kadro dağılımı belli oldu. Süreç devam ederken tercih başvurusunda bulunacak adaylar ÖSYM 2024/4 KPSS tercih ekranı (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hakkında ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ışığında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı açıklanmıştı. Duyuru ardından KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih ekranını haberimizde paylaşytık. İşte "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? " sorularının cevapları...
BAKANLIĞA 7158 PERSONEL ALINACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ BAŞLADI!
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih işlemleri 31 Ocak 2024 Çarşamba günü başladı. Tercihler 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe kadar sürecek.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Şubat'a kadar http://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.