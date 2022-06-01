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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu? Tercihler yarın başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda bin 800 personel alımı yapacağını duyurdu. ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılacak tercihler ile başvuru detayları merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? İşte, detaylar...

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    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu, kaç kişi alınacak?

    Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımı hakkında duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. ifadelerine yer verildi. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
  • 02
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu, kaç kişi alınacak?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA BİN 800 PERSONEL ALINACAK!

    Paylaşıma göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek. 
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    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu, kaç kişi alınacak?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Tercihler 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. 
  • 04
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu, kaç kişi alınacak?

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan http://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. 

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