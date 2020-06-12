Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 69 firma ve 136 ürünü vatandaşların erişimine sundu. Bakanlık vatandaşları da hileli ürünlere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT TAĞŞİŞ ÜRÜNLERİ

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Kamuoyuyla paylaşılan alkollü içeceklerde tersiyer butil alkol tespit edilirken, kimi ürünlerde ise dışarıdan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Alkolsüz içeceklerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Balda fruktoz ve glukoz saptandı.

Listede yer alan kırmızı toz ve pul biber ile siyah çayda gıda boyası olduğu anlaşılırken, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede de ilaç etken maddesi bulundu.

Bitkisel yağlara da tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat (baş eti, taşlık),kanatlı eti ve eşek eti tespit edildi.

Süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ, jelatin, nişasta ve harici yağ olduğu belirlendi.