Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor!

Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı mesajla kutladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, yeni yaşını kutladı. Tarkan da annesi için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı. Megastar, annesiyle yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve "İyi ki doğdun annemmm, iyi ki varsın sen... Sağlıklı daha nice güzel yılların/yıllarımız olsun. Oğlun seni çok seviyor" notunu düştü.
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    6 KARDEŞ 10 YIL SONRA BULUŞTU

    Anne Tevetoğlu, iki yıl önce bacağındaki bir damarın tıkanması sonucu ameliyat olmuştu. Tarkan, hastaneden taburcu olduktan sonra kardeşleriyle fotoğrafını paylaşmıştı. Megastar, "Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı çünkü 10 yıl sonra, 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik" demişti.
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Demet Şener ile annesi Naime Şener
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile annesi Gamze Yücer
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Şilan Makal ile annesi
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Şevval Şahin ile annesi
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya 
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Gülben Ergen ve annesi Gülser Ergen
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Elçin Sangu ile annesi Müyesser Ses
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Öykü Çelik ile annesi
  • Tarkan'dan annesine: Oğlun seni çok seviyor! - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.