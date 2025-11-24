Megastar Tarkan, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Tarkan İstanbul konserlerinin biletleri, satışa çıktıktan sonra kısa sürede tükendi ve binlerce kişi bilet alamadı. Yoğun ilginin ardından Megastar, hayranlarına müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan, 4 konser daha vereceğini duyurdu. Peki, Tarkan konserleri ne zaman? Volkswagen Arena Tarkan konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, ne kadar? İşte 2026 Tarkan İstanbul konser tarihleri ve bilet fiyatları…