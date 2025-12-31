Tarkan: İyi seneler canlarım

Tarkan, yeni yıl öncesinde sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi. 2026’yı sahnede karşılayacağını belirten ünlü şarkıcı, yoğunluk nedeniyle mesajının arada kaybolmaması için yeni yıl dileklerini şimdiden paylaşmak istediğini ifade etti.

Tarkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Merhabalar, yeni yılı karşılamamıza çok az kaldı. Ben o sırada sahnede olacağım için karambole gelmesin diye hepinizin yeni yılını şimdiden kutlamak istiyorum. İyi seneler canlarım. 2026 dünya için, ülkemiz için, insanlık için iyi bir sene olsun inşallah. Sevgide buluştuğumuz, tek yürek olduğumuz bir sene olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum ve kocaman öpüyorum. İyi seneler."