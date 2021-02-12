"HERKESE SABIR DİLİYORUM"

Şarkıcı, şunları söylemişti:

Zor zamanlar... Bu koronavirüslü günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Ufuktan yine umutlar göz kırpacak. Baharlar, yazlar gelecek...

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim; mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım. Herkese sabır diliyorum.