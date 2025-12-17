Tarkan’dan avcılık yasaklansın çağrısı

Ünlü şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayvanların yaşam hakkının korunması ve avcılığın yasaklanması yönünde çağrısında bulundu.

Paylaşımında hayvanların da en az insanlar kadar yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Tarkan, şu ifadeleri kullandı; "Hep söyledim, söylemeye devam edeceğim. Avcılık yasaklansın. Hayvanların yaşam hakkı koruma altına alınsın. Her canlının yaşama hakkı vardır. Kendimizi üstün görüp yaşamı o canlının elinden almak gibi bir hakkımız olamaz. Bu ne vicdana ne de insanlığa sığar. Unutmayalım ki hayvanlar bizim yaşam alanlarımızı değil, biz onların yaşam alanlarını istila ediyoruz. İşimize gelmediğinde onları öldürmek, yok etmek bir seçenek olamaz."