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        Haberler Gündem Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırıp, ağır yaralandı - Güncel haberler

        Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, tarlada çalıştığı sırada çapa makinesine ayaklarını kaptıran İsa T., ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 22:21 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:21
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        Ayaklarını çapa makinesine kaptırdı
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        Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak Köyündeki bir tarlada meydana geldi.

        İddiaya göre, tarlada çalışan İsa T., ayaklarını çapa makinesine kaptırdı. İki ayağı da dizlerine kadar parçalanan İsa T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsa T., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

        İsa T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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