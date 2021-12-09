Kazı yaparken buldu... Çiftçinin hayatı değişti! 0:00 / 0:00

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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletine bağlı Panna bölgesinde çiftçilik yapan Mulayam Singh, kazı yaptığı sırada 13.47 karatlık elmas bulup milyoner oldu.

India Today'de yer alan habere göre iyi kalitedeki elması çıkardıktan sonra gözlerine inanamayan Singh arkadaşlarıyla birlikte 6 küçük elmas daha buldu.

Panna Elmas Madenciliği Ofisi'nden Anupam Singh, elmasın değerinin yaklaşık 5 milyon Hindistan rupisi (911 bin TL) olduğunu ancak asıl fiyatın açık artırmada kurallara göre belirleneceğini söyledi.

ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞACAK

Müzayededen elde edilen gelirin, vergiler düşüldükten sonra çiftçiye verileceği belirtildi.

Mulayam Singh, altı ortağı olduğunu ve müzayededen elde edilen tutarı onlarla eşit olarak paylaşacağını söyledi. Parayı çocuklarının eğitimi için harcayacağını da sözlerine ekledi.

Madya Pradeş hükümeti, Panna bölgesindeki elmas rezerv alanında yerel çiftçilere ve işçilere elmas çıkarmaları ve bunları bölge maden memuruna teslim etmeleri için küçük arazi parçaları kiralıyor.

Elmas madenleriyle ünlü olan Panna bölgesinde çıkarılan mücevherlerin pek çok kişiyi zengin ettiği ifade ediliyor