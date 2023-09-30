Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta 7 metre yükseklikten düşen işçi öldü

        Tarsus'ta 7 metre yükseklikten düşen işçi öldü

        Tarsus'ta bir un fabrikasında çalışan işçi, temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düştü. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 07:06 Güncelleme: 30.09.2023 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta 7 metre yükseklikten düşen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41), temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Bodur, bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü.

        DHA'nın haberine göre, yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #tarsus
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Yeni yağışlara hazırlıklı olalım
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        New York sele teslim
        New York sele teslim
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı