Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tarsus'ta ev yangını: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Tarsus'ta iki katlı evde yangın: 5 yaralı

        Mersin Tarsus'ta iki katlı evde kömür sobasının neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 00:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta ev yangını: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta İ.A'ya ait iki katlı evde kömür sobasından kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında İ.A. ve aynı aileden A.A, M.A, A.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #tarsus
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri