Tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'de silahlı kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Kayaköy Mahallesi'nde meydana geldi. T.A. (56) ile Ö.S. ve Şahin Çoban (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.A., tabancayla Ö.S. ve Çoban'a ateş etti.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Çoban, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ö.S. ise, Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TABANCA ARAZİDE BULUNDU

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan T.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayda kullanılan tabanca Alabaş mevkisinde araziye atılmış, şüphelinin aracı da Kurşunlu Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.