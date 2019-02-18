Antalya'da cinayetle biten tartışmanın katil zanlısı Konya'da yakalandı. Olay, önceki gece Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak kaçması üzerine jandarma ekipleri peşine düştü.

KOVALAMACA YAŞANDI

İHA'da yer alan habere göre aracın gittiği güzergahta yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğü'ne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.’yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

Emre K., tarafından bıçaklanıp ölüme terk edilen Atıf Ergen.

"KARNINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADIM"

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.’nin ilk ifadesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen’in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'nde gezmeye başladıklarını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen’i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Şüpheli Emre K.'nın olayın ardından arkadaşı Atıf Ergen’in araçtan kaçmak isteği sırada Baraj Mahallesi'nde bulunan baraja ait sulama kanalı içerisine düştüğünü ve kendisinin de korkup arkadaşının aracını alarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Zanlının, yakalanmamak için aracın plakalarını sökerek Konya’ya gittiğini ve yolda karşılaştığı jandarma ve polis ekiplerinin "dur" uyarılarına uymayarak kaçtığını, arkadaşının son durumunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda, olayla ile ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildiği öğrenildi.



CESET BARAJ GÖLETİNDE BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bölgede yapılan aramada Atıf Ergen’in cansız bedeni Kepez Baraj Göleti'nde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı da öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.