Tartıştığı babasını tabancayla öldürdü
Samsun'un İlkadım ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyümesi üzerine oğul, ruhsatlı tabancasıyla babasını vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden 59 yaşındaki adamın oğlu gözaltına alındı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 01:50
Kadamut Mahallesi'nde yaşayan Doğancan Y. (35), henüz bilinmeyen nedenle babası İbrahim Y. (59) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Doğancan Y, ruhsatlı tabancasıyla babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde İbrahim Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, zanlı Doğancan Y'yi gözaltına aldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
