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Tartıştığı kadını sokak ortasında tabancayla vurdu

Bir kadın daha sokak ortasında cinayete kurban gitti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen Sema D., sokakta karşılaştığı Kemal E. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E., tabancayla Sema D.'ye kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yeri yakınındaki polis ekiplerinin müdahale ettiği Kemal E., bu kez kafasına ateş etti. Kadın ve şahıs, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti

ordu fatsa'da kadın cinayeti
AA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, ardından intihar etti.

AA'nın haberine göre, İstanbul'dan yakınlarının yanına gelen Sema D. ile Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde karşılaştığı Kemal E. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal E, tabancayla Sema D'ye ateş etti.

Olay yerinde o sırada araç yıkatan polis ekipleri, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak Kemal E.'ye "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine Kemal E, kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kemal E. ve Sema D., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakıma alınan Kemal E. ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.

İLÇEDE AYNI GÜN BİR CİNAYET DAHA

Öte yandan, ilçede bir kişi de Laleli Mahallesi'nde öldürüldü. İHA'nın haberine göre, M.S., henüz bilinmeyen bir nedenle Yılmaz Galip Cihan'ı silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı M.S., jandarmayı arayarak cinayet işlediğini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

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