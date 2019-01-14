Kilis'te bulunan Ahmet Rasim Caddesi üzerinde dün gece dehşet dolu bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Halit Kermen boşanmak istediği için evden ayrılan eşi Hülya Kermen'in babasının evine gitti. Kermen ile evde bulunan eşi Hülya, kayınpederi Duran Karadaş (67) ile kayınvalidesi Şahine Karadaş arasında tartışma çıktı.

YARALANAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında öfkelenen Halit Kermen yanındaki bıçak ile eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini yaraladı. Kavga ihbarıyla bölgeye giden polis ekipleri tarafından yaralı halde bulduğu Karadaş çifti ile kızları, çağırılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Duran Karadaş doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Damadı Halit Kermen tarafından öldürülen 67 yaşındaki Duran Karadaş.

OLAYDAN SONRA KAÇTI AMA YAKALANDI

Yaşamını yitiren Duran Karadaş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, yaralı eşi Şahine Karadaş ile kızı Hülya Kermen'in tedavilerine ise devam ediliyor. Olayın ardından kaçan Halit Kermen ise sabah saatlerinde Kilis Belediyesi Hayvan Pazarı yakınlarında suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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