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        Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.04.2024 - 14:51
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        Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı
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        Malatya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı.

        Batalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir apartmanda oturan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. arasında tartışma çıktı.

        SIRTINDAN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, eşini sırtından bıçakla yaraladı.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolunay Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        KADIN GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli kadın, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #cinayet
        #kocasını öldüren kadın
        #Malatya
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