Taşan dere depremzedeleri korkuttu

Yağışla birlikte su seviyesinin yükseldiği dere, depremzedeleri tedirgin etti Hatay'da yağışla birlikte su seviyesinin yükseldiği dere, depremzedeleri tedirgin etti

Hatay’ın Antakya ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle yükselen dere, konteyner kentte yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Hatay’da cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı pazar günü de etkisini hissettirdi. Yağışlı hava Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’nde dere seviyesinin yükselmesine neden oldu.

KORKULAN OLMADI Konteyner kentin yanı başında bulunan dere, su seviyesinin yükselmesiyle depremzede vatandaşları tedirgin etti. Ekipler tarafından bölgede taşma ihtimaline karşı önlem alınırken korkulan olmadı