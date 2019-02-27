TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİ(MODÜLÜ) NEDİR?

Taşımalı eğitim nüfuzun az ve dağınık olduğu köy vb. küçük yerleşim yerlerinde zorunlu eğitim altyapısı altında ilköğretim öğrencilerinin il, ilçe gibi daha büyük ve yoğun nüfuslu yerleşim yerlerine günübirlik olarak öğrencilerin taşınması ile verilen eğitime denir.

İlk başta sadece ilköğretim öğrencileri ile yapılan uygulama 4+4+4 diye adlandırılan 12 yıllık yeni eğitim sistemi ardından lise öğrencileri için de uygulanılmaya başlandı.

TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİNE NE ZAMAN BAŞLANDI?

Türkiye'de 1989-1990 yılında 2 ilde, sadece ilköğretim öğrencileri ve sonradan genişleyerek 2012-2013 lise öğrencileri de dahil oldu.

TAŞIMALI EĞİTİM MODÜLÜ YÖNETMELİĞİ

Taşıma eğitim sistemi yönetmeliği için tıklayınız.