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Haberler Gündem Taşköprü'de soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü
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Taşköprü'de öğretim görevlisi soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü

Kastamonu'da Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, soğuk havaya aldırış etmeden şelalede yüzdü. Haberal, "Nerede bir göl, şelale görsem yüzmek isterim. Burası doğaseverler için inanılmaz bir yer" dedi

Taşköprü'de soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü
AA

Kastamonu'da öğretim görevlisi soğuğa aldırış etmeden şelalede yüzdü.

Taşköprü Belediyesi ile Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nin desteğiyle ilçede doğa turizmi rotası oluşturmak için 5 gün boyunca incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Dikmenaltı Şelalesi'nde de yüzdü.

Haberal, soğuk havaya aldırış etmeden suya atladığını belirterek, "Nerede bir göl, şelale görsem yüzmek isterim. Taşköprü ilçemizin alternatif rotalarını belirleyip Dikmenaltı Şelalesi'ni de turizme kazandırmak için şelalede yüzdüm. Burası doğaseverler için inanılmaz bir yer" dedi.

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