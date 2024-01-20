Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Tate Artİstanbul Feshane’ye geliyor

        Tate, Artİstanbul Feshane’ye geliyor

        Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate'in, İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla Türkiye'ye gelen koleksiyonu, "The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art"/ "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde" sergisi 23 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tate, Artİstanbul Feshane'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate’i ağırlıyor. 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçki İstanbullular ile buluşuyor.

        21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

        19 MAYIS’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

        Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

        Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, Kinetik Sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içermekte. Optik ve kinetik sanat, sanatın bir nesneden ziyade bir deneyim olması gerektiği fikrini rehber edinmiştir. Aralarında Bridget Riley, Jesus Rafael Soto ve Victor Vasarely gibi sanatçıların bulunduğu akımın savunucuları, seyirciyi sadece pasif bir izleyici olarak değil, zaman ve mekân içinde sanata angaje olan aktif bir katılımcı olarak ele almayı hedefliyor.

        REKLAM

        TATE HAKKINDA

        Tate'in vizyonu, Birleşik Krallık ve dünya için sanatsal açıdan maceracı ve kültürel açıdan kapsayıcı sanat müzelerinden biri olarak hizmet vermektir. Tate bunu Birleşik Krallık'ta bulunan dört müzesindeki (Tate Liverpool, Tate St Ives, Tate Britain ve Tate Modern) faaliyetleri, dijital platformları ve ulusal ve uluslararası ortaklarıyla yaptığı işbirlikleri aracılığıyla sağlıyor. Merkezinde, 16. yüzyıldan günümüze Britanya sanatını ve 1900'den günümüze uluslararası modern sanatı içeren dev Tate Koleksiyonu yer alıyor. Tate, dört müzesiyle yılda yaklaşık 8,2 milyon ziyaretçiyi ağırlamakta. Müzeleri arasında bulunan ve kapılarını 2000 yılında açan Tate Modern, kısa bir sürede dünyanın en önemli modern ve çağdaş sanat müzeleri arasında yerini almıştır. Tate Modern, 2022 yılında yaklaşık 4 milyon ziyaretçiye ulaşmıştır. Tate Modern ziyaretçi sayısı bakımından Fransa’da bulunan Louvre Müzesi, Vatikan’da bulunan Vatikan Müzesi ve İngiltere’de bulunan British Museum’la beraber dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasındadır.

        ARTİSTANBUL FESHANE HAKKINDA

        Artİstanbul Feshane, Temmuz 2023’te kültür sanat hayatına kapılarını açtı. İBB Miras’ın, Osmanlı’dan miras kalan en önemli endüstri yapılarından biri olan Feshane-i Amire’de gerçekleştirdiği kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla şehre kazandırılan Artİstanbul Feshane, 8000 metrekareye yayılan çok amaçlı birimleri, İstanbul’un en büyük sergileme salonları arasında yer alan sergi salonu, Naile Akıncı Kütüphanesi, kongre, atölye, yeme-içme ve dinlenme alanları, açık hava film gösterimleri, konserleri ve çocuk festivaliyle Haliç kıyılarından İstanbul’a hayat taşıyan bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor. Artİstanbul Feshane’yi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #İBB Miras
        #İBB Kültür
        #Tate
        #feshane
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu