Tate, Artİstanbul Feshane’ye geliyor Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate'in, İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla Türkiye'ye gelen koleksiyonu, "The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art"/ "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde" sergisi 23 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekânı Artİstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate’i ağırlıyor. 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçki İstanbullular ile buluşuyor.

21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern’in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

19 MAYIS’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, 20. yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Sergi, 23 Ocak-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Optik ve kinetik sanat akımı, 1950 ve 1960’larda matematik, renk teorisi, algı psikolojisi ve fizyolojisinden ilham alarak ortaya çıktı. Optik sanat tekrarlayan formlar, geometrik şekiller ve göz alıcı renklerle hareket yanılsaması yaratmayı amaçlarken, Kinetik Sanat, motor ve hareketli parçalar kullanan hareket unsurları içermekte. Optik ve kinetik sanat, sanatın bir nesneden ziyade bir deneyim olması gerektiği fikrini rehber edinmiştir. Aralarında Bridget Riley, Jesus Rafael Soto ve Victor Vasarely gibi sanatçıların bulunduğu akımın savunucuları, seyirciyi sadece pasif bir izleyici olarak değil, zaman ve mekân içinde sanata angaje olan aktif bir katılımcı olarak ele almayı hedefliyor.

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TATE HAKKINDA

Tate'in vizyonu, Birleşik Krallık ve dünya için sanatsal açıdan maceracı ve kültürel açıdan kapsayıcı sanat müzelerinden biri olarak hizmet vermektir. Tate bunu Birleşik Krallık'ta bulunan dört müzesindeki (Tate Liverpool, Tate St Ives, Tate Britain ve Tate Modern) faaliyetleri, dijital platformları ve ulusal ve uluslararası ortaklarıyla yaptığı işbirlikleri aracılığıyla sağlıyor. Merkezinde, 16. yüzyıldan günümüze Britanya sanatını ve 1900'den günümüze uluslararası modern sanatı içeren dev Tate Koleksiyonu yer alıyor. Tate, dört müzesiyle yılda yaklaşık 8,2 milyon ziyaretçiyi ağırlamakta. Müzeleri arasında bulunan ve kapılarını 2000 yılında açan Tate Modern, kısa bir sürede dünyanın en önemli modern ve çağdaş sanat müzeleri arasında yerini almıştır. Tate Modern, 2022 yılında yaklaşık 4 milyon ziyaretçiye ulaşmıştır. Tate Modern ziyaretçi sayısı bakımından Fransa’da bulunan Louvre Müzesi, Vatikan’da bulunan Vatikan Müzesi ve İngiltere’de bulunan British Museum’la beraber dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasındadır.

ARTİSTANBUL FESHANE HAKKINDA

Artİstanbul Feshane, Temmuz 2023’te kültür sanat hayatına kapılarını açtı. İBB Miras’ın, Osmanlı’dan miras kalan en önemli endüstri yapılarından biri olan Feshane-i Amire’de gerçekleştirdiği kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla şehre kazandırılan Artİstanbul Feshane, 8000 metrekareye yayılan çok amaçlı birimleri, İstanbul’un en büyük sergileme salonları arasında yer alan sergi salonu, Naile Akıncı Kütüphanesi, kongre, atölye, yeme-içme ve dinlenme alanları, açık hava film gösterimleri, konserleri ve çocuk festivaliyle Haliç kıyılarından İstanbul’a hayat taşıyan bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor. Artİstanbul Feshane’yi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.