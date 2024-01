Tate, Artİstanbul Feshane’ye geliyor Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Tate'in, İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla Türkiye'ye gelen koleksiyonu, "The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art"/ "Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde" sergisi 23 Ocak-9 Mayıs tarihleri arasında Artİstanbul Feshane'de sanatseverlerle buluşacak.

Habertürk Giriş: 20.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:32 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL