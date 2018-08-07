Tatil bütçesi
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Tatil bütçesinin üçte biri yola gitti

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde yurt içi seyahatler için toplam 6,3 milyar lira harcama yapılırken, seyahat bütçesinden en çok payı 1,9 milyar lira ile ulaştırma harcamaları aldı

07.08.2018 - 13:27 | Güncelleme: AA

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk üç ayında yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 kişi seyahate çıktı. Bu kişilerin yaptığı seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak, 6 milyar 300 milyon 922 bin liraya ulaştı.

Seyahatlerde paket turu tercih edenlerin harcamaları 364 milyon 631 bin lirayı bulurken, 5 milyar 936 bin 291 bin liralık kişisel harcama yapıldı.

Kişisel harcamalarda başı 1 milyar 894 milyon 823 bin lira ile ulaştırma harcamaları çekerken, bu alanda yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artış gösterdi.

Seyahat edenler, ulaştırmanın ardından en çok harcamayı yeme ve içme için yaptı. Söz konusu dönemde yüzde 26,6 artışla 1 milyar 699 milyon 548 bin liralık yeme içme harcamasında bulunuldu. Bu tutar, geçen sene 1 milyar 341 milyon 833 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu harcamaları, 857 milyon 269 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 564 milyon 774 bin lira ile diğer harcamalar, 452 milyon 581 bin lira ile konaklama, 422 milyon 715 bin lira ile de sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalarda ise yüzde 30,5 düşüş görüldü. İlk çeyrekte 44 milyon 581 bin liralık seyahat öncesi harcama yapıldı.

OTEL TERCİHİ ARTTI

Öte yandan yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaparken, ortalama geceleme sayısı 7,3'ü buldu.

Konaklama türüne göre arkadaş ve akraba evlerine yapılan seyahat sayısı yüzde 18,5 artışla 11 milyon 598 bine ulaşırken, otel seyahatleri yüzde 32,03 artışla 2 milyon 308 bine ulaştı.

Konaklamada, kendi evine yapılan seyahat 272 binden 660 bine, pansiyon tercihleri ise 47 binden 58 bine yükseldi.

Seyahatlerin 10 milyon 644 bini yakınları ziyaret için, 2 milyon 458 bini de gezi, eğlence ve tatil için yapıldı. Sağlık için yapılan seyahat sayısı 1 milyon 349 bini bulurken, toplantı, konferans, kurs ve seminer için 309 bin, ticari ilişkiler ve fuar için 122 bin, kültür için de 50 bin seyahat gerçekleştirildi. Toplam 555 bin seyahat de diğer nedenlerle yapıldı.

 

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