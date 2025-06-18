Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!

İstanbul'dan Yalova'nın Çınarcık ilçesine 8 Haziran'da bayram tatili için giden nişanlı çift Hilal Çullu (20) ve Y.B. (21) arasında plajdaki gece kulübünde dönüş planıyla ilgili tartışma çıktı.

Hilal Çullu, “Bayramın üçüncü günü, nişanlım, ben ve iki arkadaşım daha Yalova Çınarcık ilçesine tatil amacıyla gittik. İlk gittiğimiz gün hiçbir problem yoktu. Bayramın ikinci günü de sabah kahvaltı ettik. Daha sonrasında at bindik, denize gittik. Sonra kaldığımız otele geçtik. Oradan üzerimizi değiştirip konser alanına geçecektik. Ben üzerimi değiştirip çıktıktan sonra makyaj yaptım diye ufak tartışma yaşandı.

"BİR PROBLEM YOKTU"

Nişanlım, 'İğrenç olmuşsun' tarzında sözler kullandı. Ben de ‘Ben iğrençsem o zaman sen de iğrençsin’ dedim. Ardından yemek yemeğe geçtik. Hiç konuşmadım, yemeğe katılmadım. Bütün gün suratım asık bir şekilde akşama doğru olay yerine geçtik. Her şey iyiydi. Bir problem yoktu. Biz kız arkadaşımla beraber markete gidip kendimize bir şeyler aldık. Biz kız arkadaşımla alkol aldık kendimize. Mekanda sıranın bize gelmesini bekliyorduk. O sırada İstanbul'dan arkadaşlarımla da görüntülü konuştuk. Aramızda sorun, problem teşkil eden hiçbir şey de yoktu. Konser alanına geçtik. Oturduk, yani onlar oturdular, biz kız arkadaşımla müzik dinliyorduk. O anın atmosferindeydik. Daha sonra bunlar diğer erkek arkadaşımızla dönüş için plan yapmışlar.

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"KASKIYLA BELİME VURDU"

Gece orada kalacaktık çünkü arabalı vapurla gitmiştik. Vapur yoktu. Kalacak yerde sıkıntılıydı biraz bayram günü olduğu için. Yer kalmayabilirdi. O yüzden kesin bir şey konuşmamıştık. Gitme kararı verdik. Biz de döndük dedik ki, ‘Siz neden plan değişikliği yaptınız, kendi kendinize neden karar değiştirdiniz? Biz de varız’ Bizim üzerimiz müsait değildi. Üzerimizdeki kıyafetlerde ince ve kısaydı. Gece motor yolculuğu yapabilecek derecede değildik. Biz ‘Neden kendi kendinize karar verdiniz? Üzerlerimiz ince, eşyalarımız ağır, kendimiz dönemeyiz. Gece burada kalalım, sabah dediğimiz gibi yola çıkarız’ dediğimizde nişanlım olan şahıs agresifleşti, sinirlendi ‘Ben gidiyorum. Gelmek isteyen gelir, gelmek istemeyen gelmez, gelmiyorsan hayatımda yoksun’ deyip argo sözler kullandı. Ve giderken kaskıyla bel boşluğuma doğru vurdu" dedi.

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"SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ"

Çullu, “Sonra o çıktı, arkasından diğer erkek arkadaş da onu sakinleştirmeye çıktı. Daha sonra tekrar geldiler. Tekrar aynı muhabbet yaşandı. Bu esnada ben oturuyordum. O karşımda ayaktaydı. Diğer arkadaşlarım da oturuyordu. Sonrasında yine aynı muhabbet konuşulurken ben bu sefer dedim ki ‘Sen benimle bu şekilde konuşamazsın. Kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun? Ben senin nişanlınım. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok’ dedim ve buna da çok sinirlendi. Yanaklarımdan sıkarak ‘Seni öldürürüm’ dedi.

"DARP DEĞİL DÜŞTÜ DEMİŞ"

Ben de ‘Kim kimi öldürüyor, sen kimsin beni öldüreceksin’ dedim. Daha sonrasında zaten kafa atıldı burnuma. Ondan sonrası bende yok. Arkadaşlarımdan ve olay yerindekilerden duyduğum kadarıyla benim için darp edildi değil ‘düştü’ denmiş orada. Ben hastaneye gittiğimde jandarmalar zaten oradaydı. Bilincim açıldığında direkt ifadeye götürüldüm. Götürüldüğümde kendisinin İstanbul'a dönmek için yola çıktığını öğrendim. Jandarma geri çağırmak için aradığında, nişanlım ‘Osmangazi köprüsündeyim, şu an yoldayım’ dedi. Ben de dedim ki jandarmaya, ‘Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Beni darp etmiş, nasıl yolda olabiliyor?’ Daha sonrasında zaten ondan hiçbir haber almadım. Ben gerekli şikayetlerimde, gerekli tedbirlerimde bulundum. Şu anda avukatımda ilgileniyor.

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"O GÜNDEN SONRA İLETİŞİME GEÇMEDİ"

Ben sadece diğer kadınlar gibi böyle olayın basitleştirilmesini, daha sonradan çok zarar görmeyi istemiyorum. O günden sonra hiçbir iletişime geçmedi. Ailesi de geçmedi. Ben de haber almıyorum. Haber aldığım kadarıyla telefonlarına kimse ulaşamıyormuş. Kimse göremiyormuş. Yani kimsenin haberi yokmuş. Şikayetçi oldum. Asla geri dönmeyeceğim.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI BEKLİYORUM"

Uzaklaştırma kararını bekliyorum. Zaten avukatım ceza alması için, tutuklu veya tutuksuz her türlü yargılanması için şu an işlemlere başladı. Ben güvenliğimden tabii ki de endişe ediyorum" dedi.