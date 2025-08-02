Tatilde bozulan uyku düzeni çocukların gelişimini bozuyor

Tatil döneminde kuralların esnetilmesi sonucunda uyku saatlerinde yaşanan kaymalar, çocukların hem fiziksel gelişimini hem de zihinsel performansını olumsuz yönde etkiliyor.

Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzeninin çocuklarda büyüme hormonunu baskılayacağına, öğrenme ve konsantrasyon sorunları, yorgunluk ve obezite gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğine değindi.

Tatilde çocukların uyku ritminin ciddi şekilde değiştiğini belirten Prof. Dr. Akgün, "Çocukların biyolojik saatleri bozulduğunda gün içinde huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Konsantrasyon eksikliği ise özellikle paten ya da bisiklet kullanan çocuklarda kazalara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

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Çocuklarda büyüme hormonunun en çok derin uyku sırasında salgılandığını vurgulayan Akgün, uyku düzeni bozulduğunda bu hormonda üretimin azaldığını, bu durumun fiziksel gelişimi sekteye uğratabileceğini aktardı.

Akgün, sabah geç kalkan çocukların öğün atlayabileceğini ve gece geç saatlerde sağlıksız atıştırmalıklar tüketilebileceğini, bu durumun obezite riskini artıracağına işaret etti.

"ANKSİYETE VE DEPRESYON GELİŞEBİLİR"

Uyku bozukluklarının sadece fiziksel değil, ruhsal sorunlara da yol açabileceğine değinen Prof. Akgün, şunları kaydetti: "Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir. Özellikle okul dönemine dönüşte uyum sağlamakta zorluk yaşanabilir. Tatil döneminde çocukların uyku saatlerini okul temposuna yaklaştırmak için uyuma saatini her gün 15-30 dakika erkene çekerek biyolojik saat, yeniden ayarlanabilir. Ayrıca, uyumadan en az 2 saat önce televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlarla teması kesmek gerekiyor. Yatak odasının karanlık ve sessiz olması da kaliteli uykuyu destekler."