Zeynep Bastık: Tatildeyim

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Serkay Tütüncü ile olduğunu açıklamış, kısa süre sonra sevgilisiyle birlikte tatil yaptıkları teknede romantik anlar yaşamışlardı. İkilinin o anları objektiflere böyle yansımıştı.

Fotoğraflar: Instagram