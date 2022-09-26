Ünü ülke sınırlarını aşan Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden olan tavuk dürüm, lezzetli oluşunun yanında oldukça ekonomiktir. Bu nedenler sıklıkla tercih edilen tavuk dürümün kalori hesaplaması yapanlar tarafından merak ediliyor. Özellikle besin ve vitamin değerlerini yakından takip edenler için tavuk dürümüm tüm değerlerini hazırladığımız tablodan görebilirsiniz. 'Tavuk döner dürüm kaç kalori?' diye soranlar için tavuk dönerin protein, vitamin ve besin değerleri…

TAVUK DÖNER DÜRÜM KAÇ KALORİ?

Tavuk döner dürümün 100 gramında yaklaşık olarak 124 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon tavuk döner dürüm ise 250 gramdır ve 310 kaloriye denk gelmektedir.