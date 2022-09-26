Ünü ülke sınırlarını aşan Türk mutfağının en sevilen yiyeceklerinden olan tavuk dürüm, lezzetli oluşunun yanında oldukça ekonomiktir. Bu nedenler sıklıkla tercih edilen tavuk dürümün kalori hesaplaması yapanlar tarafından merak ediliyor. Özellikle besin ve vitamin değerlerini yakından takip edenler için tavuk dürümüm tüm değerlerini hazırladığımız tablodan görebilirsiniz. 'Tavuk döner dürüm kaç kalori?' diye soranlar için tavuk dönerin protein, vitamin ve besin değerleri…
TAVUK DÖNER DÜRÜM KAÇ KALORİ?
Tavuk döner dürümün 100 gramında yaklaşık olarak 124 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon tavuk döner dürüm ise 250 gramdır ve 310 kaloriye denk gelmektedir.
Tavuk Döner Dürüm % 14,84 karbonhidrat, % 42,29 protein, % 35,68 yağdan oluşur.
|Besin Değeri
|100 gramda
|1 Porsiyon (250 g)
|100 gram için günlük % değer*
|Kalori
|124 kcal
|310.0 kcal
|% 6.2
|Karbonhidrat
|6.05 g
|15.0 g
|% 2.0
|Lif
|2.5 g
|6.3 g
|% 10.0
|Protein
|17.2 g
|43.1 g
|% 34.5
|Yağ
|14.6 g
|36.4 g
|% 22.4
|Kolesterol
|38.2 mg
|95.5 mg
|% 12.7
|A Vitamini
|53.7 IU
|134.3 IU
|% 1.1
|C Vitamini
|5.5 mg
|13.7 mg
|% 9.1
|Potasyum
|264.9 mg
|662.4 mg
|% 7.6
|Kalsiyum
|22.8 mg
|57.0 mg
|% 2.3
|Demir
|0.6 mg
|1.6 mg
|% 3.4
* Yüzdelik günlük değerler, günlük 2000 kalorilik bir diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya daha az olabilir.
TAVUK DÖNERİN PROTEİN, VİTAMİN VE BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?
1 Porsiyon (Orta) Tavuk Döner Dürüm 308,87 kaloridir. Tavuk Döner Dürüm içeriğinde 15,13 Karbonhidrat(g), 43,10 Protein(g), 36,37 yağ(g), 6,27 lif(g), 902,23 Sodyum(mg), 662,38 potasyum(mg), 57,02 Kalsiyum(mg), 134,30 A Vitamini(ui), 13,69 C Vitamini(mg), 1,54 ve Demir barındırır.
DİYETTEYKEN TAVUK DÖNER YENİR Mİ?
Yağ oranı oldukça yüksek olan tavuk döner dürüm diyet uygulayan kişilere tavsiye edilmiyor. Tercih edilmesi durumunda ise bol sporla yağ yakımının hızlandırılması gerekmektedir. Tavuk döner dürüm tüketildiğinde et, ekmek ve yağ hakkından azaltılmalıdır.
Ancak diyet esnasında tavuk dürüm tercih ediyorsanız ketçap mayonez gibi soslar ve yanında gelen patates kızartması olmadan tüketmelisiniz. Tavuk dürümün yanında sebzeler ve salatalar tercih edilebilir. Eğer sıkı bir diyet yapıyorsanız tavuk dürüm yerine porsiyon döner tercih edebilirsiniz. Daha doyurucu olması açısından yanında yoğurt veya ayran tüketilebilirsiniz. Katı gıdaların sürekli tüketilmesi kabızlığa ve bağırsak tembelliğine yol açar, bu nedenle tavuk döneri de ölçülü ve seyrek yemekte fayda var.
Tavuk dönerin kalori değeri 100 gram tavuk döner 124 kcal içeriyor. Bu kalorinin %58'ini içinde bulunan yağdan alıyor.
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