Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.667,44 %0,25
        DOLAR 42,2516 %0,31
        EURO 49,1750 %0,60
        GRAM ALTIN 5.744,35 %0,82
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 73,61 %1,72
        BITCOIN 103.631,00 %1,70
        GBP/TRY 55,5499 %0,32
        EUR/USD 1,1614 %0,18
        BRENT 62,59 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 9.391,77 %0,82
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı

        Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 228 bin 846 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azalışla 1 milyar 731 milyon 478 bine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 13.11.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

        Buna göre, eylülde 228 bin 846 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,9 arttı, aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

        Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 3,1 yükseldi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 düştü. Bu dönemde 1 milyar 731 milyon 478 bin tavuk yumurtası üretildi. 

        Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,3 artışla 123 milyon 111 bin olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,3, tavuk eti üretimi yüzde 12,7 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti