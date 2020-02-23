Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan kimdir? sorusu Survivor 2020 yarışmacı kadrosuna dahil olması ile birlikte gündeme geldi. Tayfun Erdoğan ile şarkıcı Emrah'ın ilişkisi, bir dönem magazin gündeminin en önemli konuları arasında yer aldı. Tayfun Erdoğan'ın hayatından bilinen noktalar şöyle:

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlköğretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.

Emrah yıllar önce şarkıcı Emrah'ın oğlu olarak magazin gündemine girdi. Bir dönem babası Emrah ile olan ilişkisi sık sık gündeme geldi. Bir dönem komilik yapan Tayfun Erdoğan, daha sonra evlendirme programına çıkarak taliplerini aramıştı.