Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survıvor her yıl olduğu gibi bu yılda da yarışmacılarıyla çok konuşuluyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Tayfun Erdoğan iddialarıyla izleyenler tarafından merak edildi. Peki Tayfun Erdoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Tayfun Erdoğan biyografisi...

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor;

Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokul Bisaş İlköğretim Okulunda okudum.

Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldum.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.