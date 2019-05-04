bugün başlayan ve üç gün sürecek taç giyme törenlerinde 7,3 kilogram ağırlığındaki altın "Büyük Zafer Tacı", Kral Bhumibol Adulyadej'in 2016'da ölümü sonrası tahta geçen 66 yaşındaki Kral Maha Vajiralongkorn'a takdim edildi.

Kral, törenlerin ilk gününde ülkenin farklı bölgelerinden çıkarılan ve Budist tapınaklarında kutsanan sularla "arındırıldı".

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kral Vajiralongkorn, babası Kral Bhumibol'ün izinden giderek hayatını halkın mutluluğu ve refahına adayacağını söyledi.

Kral, halkının menfaati ve mutluluğu için dürüstçe hüküm sürmeye yemin etti.

Vajiralongkorn, hafta içi, kendi özel koruma birliğinden Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı kraliçe ilan ettiğini duyurmuştu.