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Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Filenin Sultanları üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasına bugün çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız şampiyonaya ev sahipliği yapan Tayland’la kozlarını paylaşacak. Peki, Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen, 2023 Voleybol Miletler Ligi Tayland’ın Bangkok şehrinde devam ediyor. Filenin Sultanları, üçüncü haftanın açılış karşılaşmasında Japonya’ya 3-2 kaybetti. İşte, gözlerin çevrildiği Tayland Türkiye voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve güncel puan durumu…
  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TAYLAND TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    Tayland Türkiye voleybol maçı, bugün saat 16.30’da başlayacak. Mücadelenin tekrarı ise TRT Spor Yıldız ekranlarından saat 22.00’de yayınlanacak.
  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TAYLAND TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Tayland Türkiye karşılaşması TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GÜNCEL PUAN DURUMU

    1. POLONYA 23 Puan

    2. ABD 21 Puan

    3. BREZİLYA 20 Puan
  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    4. ALMANYA 20 Puan

    5. TÜRKİYE 20 Puan

    6. JAPONYA 18 Puan
  • Tayland Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    7. ÇİN 18 Puan

    8. İTALYA 13 Puan

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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