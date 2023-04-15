Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş!

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AA

Taylandlı araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu yeni bir çiçekli bitki türü keşfetti.

AA'nın VietnamPlus'tan aktardığı habere göre, Chiang Mai Üniversitesi Fen Fakültesindeki bir grup araştırmacının keşfettiği bitki türü, ülkenin güneyindeki Narathiwat şehrinde bulundu.

Blackpink isimli K-Pop grubunun Tayland doğumlu üyesi Lalisa 'Lisa' Manoban’dan ilham alan ekip, bitkiye “Friesodielsia lalisae” adını verdi.

Araştırmacılar, Anonagiller familyasına ait güzel kokulu bitkinin son derece nadir olması nedeniyle nesli tükenme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Anonagiller ailesindeki nadir ve bilinmeyen bitkilerin tasnifi ve evrimini araştırma ve bu bitkileri koruma amacıyla başlatılan proje, Tayland Bilim Araştırma ve İnovasyon'un desteğiyle yürütülüyor.