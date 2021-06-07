Taylandlı taksi şoföründen Covid-19’a karşı ikna yöntemi 0:00 / 0:00

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43 yaşındaki taksi şoförü Sombat Subin, pandemi döneminde müşterilerini kaybettikten sonra, taksinin üzerine koyduğu tabelayla, Covid-19 döneminde taksi kullanmaya çekinen gergin müşterilere, güven vermeye çalıştı.

Bangkok’un kuzeyinde Nonthaburi eyaletinde yaşayan taksi şoförü Sombat, Covid-19’a karşı aşılandığını bildiren aydınlatılmış tabelanın yolculara güven verdiğini söyledi.

Sürücünün aracındaki tabelada yeşil renkte "aşı" ve aynı zamanda ‘‘Covid’’ yazıyor. Şoförün aşılandığına dair bilgi ise Tayca, İngilizce ve Mandarin dillerinde okunabiliyor.

DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM

43 yaşındaki Sombat’ın taksisine binen Kanokwan Sattawong, ‘‘Sürücüler aşıları tam olduğunda ve toplu taşıma araçlarını kullanmak için kendilerini güvende hissettiklerinde, kendimi de daha çok güvende hissediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Taylandlı taksi şoförü, üç yıl önce bir ofiste çalışıyordu. İşini sıkıcı bulan Sombat, pandemiden önce ayda yaklaşık 60.000 Tayland bahtı kazanırken bu rakam 10.000 Tayland bahtına düştü.

Ülkede sadece 2,7 milyon Taylandlı ilk aşı dozunu aldığı biliniyor, yetkililer, taksi şoförleri ve toplu taşıma personeli de dahil olmak üzere ön saflardaki çalışanlara öncelik vermeye çalıştı.