Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Taylor Swift ABD'nin en güçlü kadını seçildi

        Taylor Swift ABD'nin en güçlü kadını seçildi

        'Amerika 250 Güç Listesi' kapsamında hazırlanan 'En Güçlü Kadınlar' sıralamasında, zirvenin sahibi Taylor Swift oldu. Listede ayrıca 'Trump' soyadlı dört kadın bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 12:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        En güçlü kadın seçildi

        Amerika'nın en güçlü kadın figürü kim? Daily Mail, ülkenin 4 Temmuz'da kutlanacak olan 250'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 'Amerika 250 Güç Listesi'ni açıkladı. ABD'de etki gücü en yüksek kadınlarının sıralandığı listede eski First Lady'ler, önde gelen parlamenterler, eğlence sektörünün önde gelen isimleri ve soyadı Trump olan kadınlar yer alıyor.

        Liste, Daily Mail'in özel bir anket çalışmasına dayandırıldı. Ankette, yaklaşık yüzde 35'i Demokrat, yüzde 35'i Cumhuriyetçi ve yüzde 30'u bağımsızlardan oluşan bir örneklem grubuna, en güçlü ve etkili kişinin kim olduğunu düşündükleri soruldu.

        REKLAM

        Listenin bir numarası, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift oldu. Bu yaz Amerikan futbolcusu nişanlısı Travis Kelce ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı, rekor kıran 2 milyar dolarlık Eras turnesinin ardından, sosyal medyadaki devasa takipçi kitlesi sayesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

        2024'te hayranlarının çoğu, başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanacaklarına karar vermede Swift'in görüşüne başvurmuştu.

        Swift, 280 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından o dönemki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamış, şunları yazmıştı: Bence o, istikrarlı ve yetenekli bir lider ve inanıyorum ki, eğer kaos yerine sakinlikle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabiliriz.

        REKLAM

        Gençleri oy kullanmak için kayıt olmaya ve erken oy kullanmaya da teşvik eden Swift, Donald Trump'ın büyük tepkisine yol açmıştı. Trump, Truth Social adlı kendisine ait sosyal medya platformunda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" diye mesaj yazmıştı. Seçimi kazandıktan sonra da konuyla ilgili tekrar bir paylaşım yapan Trump, "Fark eden oldu mu, 'Taylor Swift'ten nefret ediyorum' dediğimden beri artık 'çekici' değil?" demişti.

        Güç listesinin ikinci sırasında, Beyaz Saray'dan neredeyse on yıl önce ayrılmış bir kadın var: Michelle Obama. Üçüncü sırada ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, dördüncü sırada ise Kamala Harris yer alıyor.

        Listenin 12'nci sırasında ABD'nin First Lady'si Melania Trump, 15'inci sırada bir önceki First Lady Jill Biden bulunuyor.

        Listede Trump ailesinden başka isimler de var. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 22'nci sırada, gelini Lara Trump 25'inci sırada, 19 yaşındaki torunu Kai Trump ise 32'nci sırada.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İbrahim Tatlıses'ten 'iyiyim' mesajı

        Geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırıldığına dair haberlerle gündeme gelen İbrahim Tatlıses, paylaştığı video ile 'iyiyim' mesajı verdi.

        #Taylor Swift
        #en güçlü kadınlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        İsrail basını: Çatışma birkaç gün sürer
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Dünya Kupası tarihinin en iyi savunmacıları!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        OECD'nin altında kaldık! Kadın kanser taramaları ihmal ediliyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm