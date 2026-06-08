Taylor Swift ABD'nin en güçlü kadını seçildi

Amerika'nın en güçlü kadın figürü kim? Daily Mail, ülkenin 4 Temmuz'da kutlanacak olan 250'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 'Amerika 250 Güç Listesi'ni açıkladı. ABD'de etki gücü en yüksek kadınlarının sıralandığı listede eski First Lady'ler, önde gelen parlamenterler, eğlence sektörünün önde gelen isimleri ve soyadı Trump olan kadınlar yer alıyor.

Liste, Daily Mail'in özel bir anket çalışmasına dayandırıldı. Ankette, yaklaşık yüzde 35'i Demokrat, yüzde 35'i Cumhuriyetçi ve yüzde 30'u bağımsızlardan oluşan bir örneklem grubuna, en güçlü ve etkili kişinin kim olduğunu düşündükleri soruldu.

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Listenin bir numarası, dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift oldu. Bu yaz Amerikan futbolcusu nişanlısı Travis Kelce ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı, rekor kıran 2 milyar dolarlık Eras turnesinin ardından, sosyal medyadaki devasa takipçi kitlesi sayesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

2024'te hayranlarının çoğu, başkanlık seçimlerinde nasıl oy kullanacaklarına karar vermede Swift'in görüşüne başvurmuştu.

Swift, 280 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından o dönemki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamış, şunları yazmıştı: Bence o, istikrarlı ve yetenekli bir lider ve inanıyorum ki, eğer kaos yerine sakinlikle yönetilirsek bu ülkede çok daha fazlasını başarabiliriz.

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Gençleri oy kullanmak için kayıt olmaya ve erken oy kullanmaya da teşvik eden Swift, Donald Trump'ın büyük tepkisine yol açmıştı. Trump, Truth Social adlı kendisine ait sosyal medya platformunda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" diye mesaj yazmıştı. Seçimi kazandıktan sonra da konuyla ilgili tekrar bir paylaşım yapan Trump, "Fark eden oldu mu, 'Taylor Swift'ten nefret ediyorum' dediğimden beri artık 'çekici' değil?" demişti.

Güç listesinin ikinci sırasında, Beyaz Saray'dan neredeyse on yıl önce ayrılmış bir kadın var: Michelle Obama. Üçüncü sırada ünlü televizyoncu Oprah Winfrey, dördüncü sırada ise Kamala Harris yer alıyor.

Listenin 12'nci sırasında ABD'nin First Lady'si Melania Trump, 15'inci sırada bir önceki First Lady Jill Biden bulunuyor.

Listede Trump ailesinden başka isimler de var. Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump 22'nci sırada, gelini Lara Trump 25'inci sırada, 19 yaşındaki torunu Kai Trump ise 32'nci sırada.