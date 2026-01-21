Taylor Swift onur listesine giren en genç şarkı yazarı oldu

Taylor Swift, Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne (Hall of Fame) giren en genç isim oldu. 36 yaşındaki ABD'li şarkıcı; Alanis Morissette, Kenny Loggins, Christopher “Tricky” Stewart, Paul Stanley, Gene Simmons, Terry Britten, Graham Lyle ve Walter Afanasieff'in bulunduğu 2026 listesine, en genç şarkı yazarı olarak dahil oldu.

Geçen yılın sonlarında, listeye giren diğer isimlerle birlikte aday gösterilen Swift, müzik tarihinin en etkili şarkı yazarları arasındaki yerini aldı.

'Songwriters Hall of Fame' adlı onur listesine girebilmek için, bir şarkı yazarının ticari olarak piyasaya sürdüğü ilk şarkısının en az 20 yaşında olması gerekiyor. Swift'in ilk şarkısı 'Tim McGraw', Haziran 2006'da piyasaya sürüldü ve 2026 sınıfı için gereken eşiği kıl payı geçti. 2026 Songwriters Hall of Fame listesi, yaklaşık 1850 üyeli müzik endüstrisi profesyonellerinden oluşan bir kurulun oylarıyla seçildi.

Taylor Swift ve onur listesinde yer alan diğer isimler, 11 Haziran'da New York'ta düzenlenecek galada ödüllerini alacak.