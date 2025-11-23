Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün hazırlığı başladı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu nişanlısı Travis Kelce, masal gibi düğünleri için hazırlıklara başladı. Çiftin, tören mekânı olarak 28 milyon dolarlık Rhode Island'daki malikanelerini seçtiği ve düğün tadilatına başladığı öğrenildi.

Ünlü şarkıcının en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Selena Gomez'in de nedimeler arasında olduğu iddia edildi.

The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcının okyanus kıyısındaki malikanesini çiçeklerle dolu bir cennete dönüştürmek istediğini iddia etti. Hem Swift hem de nişanlısının sadece peyzaj düzenlemesi için yaklaşık 1,2 milyon dolar harcamaya istekli olduğunu söyleyen kaynak, düğün tadilatlarının büyük maliyetine, büyük günden önce değişikliklerin gizlenmesini sağlamak için ekstra güvenlik önleminin de dahil olduğunu belirtti.

Kaynak ayrıca; "Kutlamanın tamamının beyaz, mor ve pembe orkidelerden oluşan aranjmanlar, mavi, beyaz ve pembe ortancalar ve pembe, beyaz ve kırmızı tonlarında şakayıklarla bir çiçek dalgası gibi olmasını istiyor" iddiasında bulundu.