Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğün hazırlığı başladı
Ağustos ayında nişanlanan Taylor Swift ile Travis Kelce'nin milyonlarca dolar harcayacağı düğün hazırlığına dair detaylar ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu nişanlısı Travis Kelce, masal gibi düğünleri için hazırlıklara başladı. Çiftin, tören mekânı olarak 28 milyon dolarlık Rhode Island'daki malikanelerini seçtiği ve düğün tadilatına başladığı öğrenildi.
Ünlü şarkıcının en yakın arkadaşları Gigi Hadid ve Selena Gomez'in de nedimeler arasında olduğu iddia edildi.
The Sun Gazetesi'ne konuşan bir kaynak, Grammy ödüllü şarkıcının okyanus kıyısındaki malikanesini çiçeklerle dolu bir cennete dönüştürmek istediğini iddia etti. Hem Swift hem de nişanlısının sadece peyzaj düzenlemesi için yaklaşık 1,2 milyon dolar harcamaya istekli olduğunu söyleyen kaynak, düğün tadilatlarının büyük maliyetine, büyük günden önce değişikliklerin gizlenmesini sağlamak için ekstra güvenlik önleminin de dahil olduğunu belirtti.
Kaynak ayrıca; "Kutlamanın tamamının beyaz, mor ve pembe orkidelerden oluşan aranjmanlar, mavi, beyaz ve pembe ortancalar ve pembe, beyaz ve kırmızı tonlarında şakayıklarla bir çiçek dalgası gibi olmasını istiyor" iddiasında bulundu.
Trvais Kelce, ağustos ayında ünlü şarkıcıya evlene teklif ederken, birlikte yaşadıkları şarkıcının evindeki arka bahçeyi çiçek cennetine dönüştürmüştü.
3 gün planlanan düğün şöleni Taylor Swift'in yakın arkadaşlarıyla Bahamalar ve İtalya gibi bekârlığa veda temalı bir kaçamak yapmayı istediği de planlar arasında.
Taylor Swift, beş dönümlük bir arazi üzerine kurulu gösterişli malikanesini 2013'te 17,75 milyon dolara satın almıştı. Malikanenin değeri yenilemelerle birlikte 27,8 milyon dolara çıktı.