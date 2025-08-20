Kaset, bir zamanlar m&uuml;zik dinlemenin en yaygın yollarından biriydi ve 1980 lerde plakları geride bıraktıktan sonra, kasetlerin yerine de CD ler geldi. Ancak fiziksel ses formatı, artık ge&ccedil;miş bir d&ouml;nemin eseri haline geldi ve yerini internet &uuml;zerinden dinlemenin rahatlığına bıraktı ama bir d&ouml;nemin en yaygın m&uuml;zik dinleme aracı olan kaset, Taylor Swift le birlikte hayatımıza yeniden girecek gibi g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor. Taylor Swift, ekim ayında yeni alb&uuml;m&uuml; Life of a Showgirl &uuml; yayınladığında, alb&uuml;m internet &uuml;zerinden dinlenebileceği gibi, plak ve kaset formatında da dinlenebilecek. ABD de bir eğlence verisi şirketinin g&uuml;ncel raporuna g&ouml;re, 2023 te &uuml;lkede 436 bin 400 kaset satıldı. Bu sayı, 1980 lerde satılan 440 milyon kasetten &ccedil;ok uzak olsa da, 2015 te satılan 80 bin 720 kasete g&ouml;re b&uuml;y&uuml;k bir artış ve neredeyse tamamen unutulmuş bir format i&ccedil;in kayda değer bir canlanma anlamına geliyor. S&Uuml;PER HAYRAN ETKİSİ Yakın tarihli bir rapora g&ouml;re, bu trende &ouml;nc&uuml;l&uuml;k edenler, ABD deki m&uuml;zik dinleyicilerinin y&uuml;zde 18 ini oluşturan s&uuml;per hayranlar . Bu sıkı takip&ccedil;i kitlesi, en sevdikleri sanat&ccedil;ıyla farklı şekillerde etkileşim kuruyor: M&uuml;zik yayını, konsere gitme ve şarkılarını kaset veya CD gibi fiziksel olarak satın alma. Bu satın almalara ortalama bir hayrandan y&uuml;zde 105 daha fazla harcama yapıyorlar. Bu aşırı ilgili hayranların &ccedil;oğunluğu Z kuşağından oluşuyor. Z kuşağı aynı zamanda ABD li m&uuml;zik dinleyicileri arasında kaset satın alan en b&uuml;y&uuml;k demografik grup ve y&uuml;zde 9 u ge&ccedil;en yıl kaset satın aldı.