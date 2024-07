TAYSAD'dan BYD açıklaması: 'Her ülkenin çekmek isteyeceği bir marka' Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararı ile ilgili açıklamada bulundu. TAYSAD Başkanı Albert Saydam, "BYD, şirketin dünya çapındaki konumu ve ileri teknoloji seviyesiyle her ülkenin yatırımlarını çekmek isteyeceği bir marka. TAYSAD olarak, 530'dan fazla üyemizle birlikte, BYD'nin bu kararının olumlu sonuçlarını en kısa sürede görmesi için her türlü desteği vermeye hazırız, sorumluluğumuzun farkındayız. Yüksek yerlilik oranına sahip araçları ihraç ettiğimizde ve ikinci faz yatırım hayata geçirildiğinde, gerçek anlamda başarıya ulaşmış, tedarik sanayi olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız" dedi

Giriş: 09.07.2024 - 15:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:27

