Tayvan açıklamasında "Çin Komünist Partisi son yıllarda bölgeyi taciz etmek için uçak ve gemi göndermeye devam ederek bölgesel durumu tehdit etti. Başkan Tsai'nin ABD ziyaretini askeri tatbikat yapmak için bir bahane olarak kullandı ve bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe ciddi zarar verdi" diye konuştu.