Tayvan - Tayland kaç kilometre? Tayvan - Tayland arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Biri Doğu Asya'da, Pasifik Okyanusu kıyısında bir teknoloji adası; diğeri ise Güneydoğu Asya'nın kalbinde, tropik bir turizm imparatorluğu... İsimlerinin baş harflerinin benzerliği sıkça kafa karıştırsa da, Tayvan ve Tayland, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak birbirinden tamamen farklı iki ayrı dünyadır. Peki, bu iki önemli Asya ülkesi arasındaki mesafe tam olarak ne kadar ve birinden diğerine gitmek ne anlama geliyor? İşte tüm detaylar...
Bu güzergah, harita üzerinde basit bir A noktasından B noktasına gidiş gibi görünmez. Çünkü Tayvan, Çin anakarasının doğusunda, stratejik bir ada iken; Tayland, Hindiçin Yarımadası'nın merkezinde yer alan bir krallıktır. İki ülke arasında herhangi bir kara sınırı bulunmamaktadır; aralarında binlerce kilometrelik Güney Çin Denizi ve Vietnam, Laos, Kamboçya gibi ülkeler yer alır. Bu nedenle, "Tayvan - Tayland arası karayoluyla kaç kilometre?" sorusu, cevabı olan ancak pratikte uygulanması neredeyse imkansız, devasa bir lojistik operasyonu ifade eden hipotetik bir sorudur. İki ülke arasındaki asıl ve tek mantıklı seyahat, gökyüzünde, iki başkentin (Taipei ve Bangkok) modern havalimanları arasında gerçekleşir. İşte detaylar.
TAYVAN - TAYLAND KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?
Tayvan - Tayland kaç kilometre sorusunun tek bir pratik ve anlamlı yanıtı vardır: Kuş uçuşu (hava yolu) mesafesi. İki ülkenin başkentlerini ve en büyük metropollerini baz aldığımızda, Tayvan'ın başkenti Taipei (özellikle Taipei Taoyuan Uluslararası Havalimanı - TPE) ile Tayland'ın başkenti Bangkok (Suvarnabhumi Havalimanı - BKK) arasındaki direkt uçuş mesafesi yaklaşık olarak 2.550 kilometredir.
Bu 2.550 kilometrelik mesafe, iki ülkenin Asya kıtası üzerindeki konumlarını net bir şekilde ortaya koyar. Biri Doğu Asya'nın, diğeri ise Güneydoğu Asya'nın kalbindedir. Bu nedenle, Tayvan - Tayland kaç km planlaması yaparken, bunun kısa bir komşu ziyareti değil, kıtanın bir bölgesinden diğerine yapılan, birkaç saatlik uçuş gerektiren ciddi bir seyahat olduğunu bilmek gerekir.
Peki, karayoluyla gitmek teorik olarak mümkün müdür ve mesafe ne olurdu? Evet, teorik olarak mümkündür, ancak bu bir "seyahat" değil, bir "keşif gezisi" (expedition) olurdu. Tayvan - Tayland arası mesafe ne kadar sorusunun karayolu cevabı, son derece karmaşık ve uzundur. Öncelikle, Tayvan bir ada olduğu için, Taipei'den yola çıkan bir aracın önce adanın kuzeyindeki Keelung Limanı'ndan veya batısındaki limanlardan Çin Halk Cumhuriyeti'nin anakarasına (örneğin Fuzhou veya Xiamen) giden bir Ro-Ro feribotuna binmesi gerekir. Bu, yolculuğun ilk ve en büyük bürokratik engelidir; çünkü hem Tayvan-Çin arası araç geçişi hem de Çin vizesi ve uluslararası araç izinleri (Carnet de Passages) gerektirir.
TAYVAN - TAYLAND NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Bu iki farklı mesafeye bağlı olarak, Tayvan - Tayland ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı da "birkaç saat" ile "birkaç hafta" arasında değişen devasa bir yelpazededir.
Seyahat etmenin en hızlı, en güvenli, en ekonomik ve tek mantıklı yolu şüphesiz hava yoludur. Taipei (TPE) ile Bangkok (BKK) arasında, Tayvan'ın ulusal havayolu şirketleri (China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines) ve Tayland'ın ulusal havayolu (Thai Airways) başta olmak üzere, birçok düşük maliyetli (low-cost) taşıyıcı tarafından günde onlarca direkt uçuş düzenlenmektedir. Bu direkt uçuşların net süresi, ortalama 3 saat 45 dakika ile 4 saat 15 dakika arasında değişir. Bu süre, Doğu Asya'dan Güneydoğu Asya'ya geçiş için son derece makuldür.