Tayyip Talha Sanuç, 3 ay sonra sahalara geri döndü

MKE Ankaragücü karşılaşmasının 44. dakikasında sakatlanan Emrecan Terzi'nin yerine oyuna giren Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tayyip Talha, 3 ay sonra sahalara döndü. Geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Teknik Direktör Fernando Santos tarafından kadroda çok fazla tercih edilmiyordu.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda eşi doğum yapacağı için kamptan ayrılan Umut Meraş’ın yerine sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanmasına rağmen kendi talebiyle kadroya dahil edilen ve maça 11’de başlayan Emrecan Terzi, müsabakanın 44. dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi. Emrecan’ın yerine ise Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.